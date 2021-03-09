شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مصر لن تتأثر بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم على الألمونيوم لأسواقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مصر الألمونيوم لكافة دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وتكشف أرقام التصدير أن إصدار الولايات المتحدة قرار فرض رسوم على صادرات لفائف الألمونيوم إلى أسواقها من 18 دولة ومنها مصر والذى أكدته خلال فبراير 2021 لن يؤثر على حجم الصادرات المصرية من الألمونيوم خلال العام الجارى وحتى إنتهاء القرار والدليل الأرقام الصادرة عن تصدير منتجات الألمونيوم حول العالم والتى جاءت حصة الولايات المتحدة به قليلة مقارنة بباقى دول العالم ومنها الدول الأوروبية التى احتلت الصدارة فى استيراد لفائف الألمونيوم من مصر .

ووفقا لأحدث الإحصائيات التى حصرها المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل الخليج 365 على نسخه منه، صدرت مصر خلال يناير من العام الجارى 2021 ألمونيوم إلى 42 دولة حول العالم بقيمة صادرات بلغت 64 مليون دولار محققة معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 44% مقارنة بشهر يناير من العام السابق عليه 2020 ، وجاءت نسبة الولايات المتحدة من إجمالى هذه القيمة التصديرية 3 آلاف دولار فقط .

وفى حين تصدرت إيطاليا أكبر قيمة تصديرية خلال نفس الشهر، يناير 2021، وبلغت 32.3 مليون دولار، ويليها أسبانيا بقيمة 4.8 مليون دولار، وجاءت السودان فى المرتبة الثالثة بقيمة تصديرية بلغت 3.4 مليون دولار وغيرها من الدول الأخرى حول العالم التى تفضل دائما المنتج المصرى من الألمونيوم وتتعاقد على استيراده والتى أشرنا إليها وبلغ عددها ما يقارب الـ 42 دولة.

وأثبتت الإحصائيات عدم تأثر الصادرات المصرية بالقرار الصادر من الولايات المتحدة فرض رسوم على تصدير لفائف الألمونيوم إلى أسواقها، خاصة وأن الدول التى استحوذت على النسبة الأكثر الدول الأوروبية، والتى تتميز بقرب المسافة مع مصر فى حركة النقل والتصدير .

كما تشير إحصائيات التصدير خلال عام 2020 إلى تفوق الصناعة المصرية فى قطاع الألمونيوم فى التصدير إلى ما يقرب من 65 دولة حول العالم بقيمة 575 مليون دولار، وكانت حصة الولايات المتحدة 17 مليون دولار فقط على مدار العام، فى الوقت الذى استحوذت فيه 5 دول وهى إيطاليا، المغرب، ليبيا، ألمانيا، وإسبانيا على 69.3% من إجمالى صادرات الألومنيوم خلال 2020 بقيمة 398.251 مليون دولار، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 285.513 مليون دولار فى مقابل273.147 مليون دولار بنمو 5%، لتستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات.

كما صدرت مصر خلال العام الماضى 2020 لنحو 65 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها من قبل وهى (جيبوتي، مالطة، المجر، رواندا، مالي، البرازيل، موريتانيا الإسلامية، السويد، بلغاريا، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، إندونيسيا) وهو الأمر الذى يدعم من صادرات الألمونيوم ومنع تأثر صادراته من رسوم الولايات المتحدة.