شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: معرض البازار يدعم المنتج المحلي من السلع اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض البازار الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 11 إلى 20 مارس يأتى فى إطار منظومة متكاملة تعمل مختلف أجهزة الدولة على تنفيذها لدعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها لتتمكن من المنافسة فى الأسواق المحلية والالتزام بمعايير الجودة المعترف بها فى الأسواق العالمية.

وأضاف في بيان، اليوم، أن تنظيم هذه المعارض بشكل دورى يعطى الفرصة لأصحاب المشروعات اليدوية للتعرف على احتياجات السوق وأذواق المستهلكين مما يساعدهم على تقديم منتجات جديدة تمزج بين التراث والهوية الثقافية المصرية ومتطلبات الجمهور الحديثة. وأكدت أن الشباب المصرجهاز المشروعات، المشروعات الصغيرة، معرض البازار، البازار، الحرف اليدويةى قادر بإبداعه وامكاناته أن يقوم بتطوير هذه المنتجات والوصول بها من المحلية إلى العالمية.

وبحسب الجهاز، فإن المعرض يعتبر ملتقى للأسرة المصرية حيث يضم فعاليات متنوعة منها عروض حية لبعض الحرف اليدوية كالخيامية والنحاس كما يستضيف عددا من الأطفال الموهوبين الذين يعرضون منتجاتهم على الجمهور فى تجربة تعتبر الأولى من نوعها لتشجيع المواهب الصغيرة على التعرف على حضارتهم وثقافتهم باستخدام الفنون والحرف اليدوية كما تعد مشاركتهم فى المعرض نوعا من التدريب لاكسابهم مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر حيث يعرضون منتجات متنوعة منها منتجات تم إعادة تدويرها من البلاستيك والاكسسوارات والمنتجات الجلدية والتابلوهات.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم معرض البازار بمقر المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر.