شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية لمشروعات إعادة إعمار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم خطابا من الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى يفيد بقيام السفارة المصرية فى بيروت بعمل اتصالاتها للوقوف بدقة على احتياجات دولة لبنان من مواد البناء وغيرها من الخامات التى سوف تدخل فى عملية إعادة الإعمار بعد التفجير الذى شهده مرفأ بيروت مؤخرا.

وقال المجلس فى بيان اليوم، إن رئيس التمثيل دعا المجلس لتعميم بيان الاحتياجات على الشركات أعضاء المجلس وذلك لبحث هذه الاحتياجات ومدى إمكانياتهم فى تقديم عروض تصديرية لهذه المنتجات تسليم المصنع.

وقال أبو المكارم، تم تعميم الفرصة لكافة الشركات من أعضاء المجلس والتأكيد على الموضوع باعتباره هام وعاجل، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بقيام السفارة المصرية فى بيروت بعمل اتصالاتها للوقوف بدقة على احتياجات لبنان من أجل إعادة الإعمار .

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ اللازم لتدبير الاحتياجات وتحديد التكلفة المالية والجهات الموردة.

وبناء على هذا قام المكتب التجارى فى بيروت بإجراء الاتصالات والاجتماعات اللازمة للحصول على قائمة بهذة الاحتياجات وحصر نحو 19 بندا تضم زجاج وألمونيوم وخشب وحديد وبلاط أرض وبلاط جدران ودهان داخلى وأثاث وثلاجات وبوتجازات وغسالة.

ووفقا لما ورد للمجلس من احتياجات فإن هناك حاجة لنحو 15 ألف متر مربع دهانات داخلية ونحو 200 ألف متر مربع زجاج منها 20 ألف متر 8ملم ونحو 160 ألف متر مربع 6 ملم ونحو 20 ألف متر أخرى زجاج 4 ملم .