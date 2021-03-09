شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 4 أشهر استنادا على توقف صعود السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،استنادا على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل توقف صعود عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.1903$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1846 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1835$ الأدنى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس نسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل توقف صعود عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من 3.5% ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.