شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في خمسة أسابيع مع ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ الخامس من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.23% لتتداول حالياً عند 1,154.33$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,140.29$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 92.33 مقارنة بالافتتاحية عند 92.46.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.1%، جاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 3.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.6%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 2.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الرابع والتوقعات بنمو 3.0% ومقابل نمو 5.3% في الربع الثالث الماضي، بينما أظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو 1.2%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع كشف بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 9.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 9.5%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات لشهر شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الشهر تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 116.52 مليون ولقي 2,589,548 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.