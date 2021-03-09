شل توقع اتفاقا لبيع أصولها البرية بمصر مقابل 926 مليون دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شل مصر اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي يصل إلى حوالي 926 مليون دولار.

أوضحت شل في بيان أن سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 "بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة".

تعمل شل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع.

وقالت البيان إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.

تشمل أصول شل البرية في مصر 13 امتيازا وحصتها في شركة بدر الدين للبترول.