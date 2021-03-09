الاقتصاد

الصين تصدر شهادات تطعيم «كورونا» للراغبين في السفر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر شهادات تطعيم «» للراغبين في السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين – رويترز
أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.
ومع بدء طرح اللقاحات على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضعة دول شهادات تعريف بمن تلقوا اللقاح. ووافق الاتحاد الأوروبي على طرح جوازات سفر لمن تلقوا التطعيم تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة.
وذكرت إدارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، أن الشهادة ستشمل تفاصيل تطعيم حاملها ضد مرض كوفيد-19 ونتائج فحصه.
وقال وزير الخارجية وانغ يي، الأحد، إن الهدف من الشهادة هو التحقق المتبادل من المعلومات مثل اختبار الحمض النووي والتطعيم وضمان سفر آمن ومنظم. ولم يتضح مع أي البلاد تتحدث الصين لنيل الاعتراف بشهادات التطعيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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