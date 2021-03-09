شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول – رويترز

أفاد قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، بأن البلاد مددت حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتباراً من 17 مارس/آذار الجاري.

وتم فرض الحظر العام الماضي، للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس التركي صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة حتى منتصف العام الحالي.

وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.