شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع أبوظبي تتزين احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

بدأت بلدية مدينة أبوظبي، بتزيين شوارع العاصمة أبوظبي وضواحيها بالتشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار والعبارات استعداداً للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وتضمنت الأشكال الهندسية الضوئية عبارات تعكس مكانة يوم الطفل الإماراتي لكل مواطن ومقيم وتعبر عن الفرحة والفخر بهذه المناسبة، ومن هذه العبارات «يوم الطفل الإماراتي» بالألوان الأبيض والأزرق والذهبي، بالإضافة إلى أشكال هندسة تراثية مثل «طفل بصحبة الجمل» ورسومات أطفال أخرى تعكس مدى الاهتمام للاحتفال بتلك المناسبة والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة وتعلي من معاني يوم الطفل الإماراتي.

ويأتي الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي تجديداً للالتزام بحقوق الأطفال كافة داخل الدولة، ومساعدة الجهات المعنية على وضع الخطط وتوحيد الجهود للمساهمة في تنظيم وتيسير الأنشطة والمبادرات التي ستُنفذ احتفالاً بهذا اليوم، وفقاً لمبادئ واتفاقيات حقوق الطفل التي تكفلها دولة الإمارات.