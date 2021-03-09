شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف الدولي يدمر وكراً لـ "داعش" بنينوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الثلاثاء، تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال رسول في تغريدة عبر"تويتر": "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية في جبل عداية في نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من داعش". وأضاف: "وفي الوقت ذاته خرجت قوة من امنية لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".