شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفتح باب التقديم مرة أخرى لمن رفضت طلباتهم بسبب «حظر» ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتم رفضهم بسبب قرار ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة، يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب الذي سُمي بالحظر في 20 يناير/كانون الثاني، أول يوم له في السلطة، واصفاً إياه بأنه «وصمة عار على ضميرنا القومي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير/كانون الثاني 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها. وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير/كانون الثاني 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.