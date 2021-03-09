شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث انخفض سعر صرف اليورو مسجلا 18.53 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس18.57 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى، مسجلا 21.61 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس مسجلا 21.58 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما سعر الدولار فسجل ارتفاعا، أمام الجنيه المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة فسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.53 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس18.57 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.61 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس مسجلا 21.58 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.95 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.94 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.