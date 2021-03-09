شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يواصل تسليم 1128 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 194 و 67، اليوم يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195 و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و69 ، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199، 71 يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77 يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و202 و207، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و105، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و106، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و122، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و123 يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و101 يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و113، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.