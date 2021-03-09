ارتفاع الصادرات الألمانية فى يناير بفضل تجارة قوية مع الصين

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء.

كانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك.

وانخفضت الواردات 4.7 بالمئة بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.

توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2 بالمئة وهبوط الواردات 0.5 بالمئة. وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.

واتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو. وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1 بالمئة على أساس سنوي.