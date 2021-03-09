الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر مع تراجع عوائد السندات الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1692.21 دولار للأوقية (الأونصة). كانت الأسعار انخفضت أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة لتسجل 1690.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15 بالمئة الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة."

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.30 دولار للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1144.49 دولار للأوقية.