شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسرًا 8.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1468.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 300 ألف سهم بقيمة 81.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.35% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%.

في سياق متصل، أعلن بنك مسقط، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، يوم 23 مارس الجاري، لمناقشة دراسة مقترح زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 350 مليون ريال عماني إلى 450 مليون ريال عماني، ودراسة تقرير مجلس الإدارة عن كلا من نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وعن تنظيم وإدارة البنك خلال نفس السنة المالية، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وإحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ودراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، ومقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال بمعدل 10 أسهم لكل 100 سهم.

في السياق ذاته، أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 4.3 مليون دينار بحريني، ومقترح توزيع مبلغ 220 ألف دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 75 مليون دينار بحريني.