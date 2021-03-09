شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة دبى ىضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.80% خاسرًا 20.40 نقطة ليصل إلى مستوى 2519.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 35.4 مليون سهم محققة ما قيمته 60.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 672 صفقة لعدد 23 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.34%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.17%، 0.06%، على التوالي.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 0.51%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 0.38%، وتراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.97%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم شركة بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.48%.

في سياق متصل، أعلنت شركة أورينت يو ان بي تكافل، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الاثنين، ووافق المجلس على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة زيادة في صافي الأرباح للمساهمين بلغت 6.2 مليون درهم عام 2020 مقابل 1.1 مليون درهم خلال عام 2019.

في سياق آخر أعلنت بورصة دبي، إعادة التداول على أسهم شركة اورينت يو ان بي تكافل – OUTFL بعد الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.

كما أعلنت بدء التداول على أسهم شركة دبي للتأمين – DIN اليوم الثلاثاء دون الحق في الأرباح.