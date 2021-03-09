شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب دون المقاومة– تحليل -9-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة المتمركزة حاليا قرب 4.1200 ليزيد ذلك من فرص تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة جديدة وليستهدف من خلالها مستوى 3.8810 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 3.5350.

نكرر التنويه إلى وجود فرصة أمام السعر لاستعادة الميل الصاعد بحال اختراقه للمقاومة الحالية والثبات فوقه, ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة وليستهدف بذلك مستوى 4.2000 بشكل أولي وصولا نحو الحاجز المتمركز عند 4.4100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة