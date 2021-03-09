شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف التصحيحي السلبي – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النفط مستوى 64.55 يوم أمس وبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد تصحيح هابط مؤقت، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الارتفاع لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتخطي مستوى 65.80 لتسهيل مهمة التوجه نحو 67.50 كهدف إيجابي أول.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 64.55 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي تصل أهدافه التالية إلى 63.55 ثم 62.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد