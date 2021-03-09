شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع "مكة للإنشاء" لتكبد خسائر سنوية وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التحول للخسارة خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغ.يلية بلغت 25 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 259 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومخصص زكاة لسنوات سابقة.

وتراجعت المبيعات إلى 123 مليون ريال خلال العام 1442 هـ، مُقابل مبيعات بلغت 477 مليون ريال خلال العام 1441 هـ.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة مكة للإنشاء والتعمير بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ، وذلك لعدم تحقيق الشركة أرباح هذا العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 29/1/1442 هـ، صافي خسائر بلغ 14 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 209 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1441 هـ.