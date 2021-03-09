شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكثيري القابضة" تُوصي بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس المال بنسبة 52% عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 90.417 مليون ريال إلى 113.022 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأسهم من 9.041 مليون سهم إلى 11.302 مليون سهم.

وبحسب البيان، يرجع السبب الرئيسي لزيادة رأس المال إلى رغبة الشركة في دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

ومن المُقرر أن تتم الزيادة عن طريق رسملة 22.604 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.