شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف التشغيل والإنتاج تهبط بأرباح "الكثيري القابضة" 40% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكبد الشركة مصاريف غير متكررة خاصة بعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 104.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 89.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.