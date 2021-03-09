شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يطلق عددًا من المبادرات التحفيزية للمنشآت بقطاع الحج والعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الاثنين، على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وهذه المبادرات تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بتداعيات هذه الجائحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمثلت المبادرات في إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وإعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ٦ أشهر، وتجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة سنة، دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.

وشملت المبادرات "تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ٦ أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة ، وتمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة سنة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج هذا العام لمدة ٣ أشهر وتقسيطها على مدى ٤ أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن السعودية أطلقت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة كإجراء استباقي ومؤقت، إلا أنها مستمرة للسعوديين والمقيمين ولكن باشتراطات صحية لمواجهة فيروس كورونا.