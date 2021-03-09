شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء تعلن الاستحواذ على أجيج للصلب مقابل 180 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن توقيعها اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بقيمة 180 مليون ريال، بحسب بيان للشركة على موقع "تداول".

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

والشركة تعمل في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان.

وبنهاية ديسمبر 2020، وافق مساهمو الوطنية للتسويق، خلال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2020م-2021 بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بمبلغ 180 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

وأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده القطاع الصناعي من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت الشركة الوطنية للبناء والتسويق السعودية عن السبب وراء عدم توقيع اتفاق نهائي لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال.