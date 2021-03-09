شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأن يظل نمو الائتمان المحلي بالسعودية قويا في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، قويا في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14% على أساس سنوي في 2020.

وأشارت إلى أن جزء من النمو يرجع إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت ستاندرد آند بورز "على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30% سنويا".

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تمديده برنامجاً لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لـ3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو حزيران وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا إنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.