شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستأنف الارتفاع-تحليل - 9-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 149.25 ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم الصاعد لنلاحظ تجاوزه بذلك للهدف الأول المستقر عند 150.80 مؤكدا الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة الحالية.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 سيمكن السعر باكتساب عزم إيجابي جديد ليستهدف قريبا مستوى 151.80 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.10 و 151.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد