الاقتصاد

الباوند مقابل الين يستأنف الارتفاع-تحليل - 9-3-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 149.25 ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم الصاعد لنلاحظ تجاوزه بذلك للهدف الأول المستقر عند 150.80 مؤكدا الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة الحالية.

 

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 سيمكن السعر باكتساب عزم إيجابي جديد ليستهدف قريبا مستوى 151.80 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.10 و 151.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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