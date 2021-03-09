شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الممتد – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.9375 ويظهر بعض الارتداد الهابط من هناك، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك الذي يحاول اكتساب العزم الإيجابي الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 0.9494.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.9320 ثم 0.9295 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9300 والمقاومة 0.9420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد