شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه دعم قوي – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم قوي عند مستوى 0.7615، ويحتاج للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7450 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة بثبات السعر دون مستويات 0.7765 و0.7785، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل ضغط سلبي يدعم استمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7580 والمقاومة 0.7710

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط