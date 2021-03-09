شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت انخفاضاً ملحوظاً يوم أمس بعد كسر مستوى 69.50، ليلامس المستوى التصحيحي المقترح عند 67.90 ويرتد صعوداً من هناك، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار التوجه نحو مستويات 71.35 ثم 73.35 كأهداف رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 67.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.50 والمقاومة 70.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد