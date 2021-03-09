الاقتصاد

الفضة ضمن القناة الهابطة – تحليل - 09-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب داخل القناة اللحظية الهابطة، ويجري اختباراً جديداً لمستوى مقاومة هذه القناة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لمواصلة الانخفاض الذي يستهدف مستوى 24.56 كمحطة تالية.

 

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 25.50 ثم 26.05 والثبات فوقها.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 25.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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