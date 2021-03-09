شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن القناة الهابطة – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب داخل القناة اللحظية الهابطة، ويجري اختباراً جديداً لمستوى مقاومة هذه القناة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لمواصلة الانخفاض الذي يستهدف مستوى 24.56 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 25.50 ثم 26.05 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 25.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط