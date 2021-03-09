شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الذهب عند مستوى 1676.75، ليبدأ السعر بتقديم محاولات إيجابية الآن، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن التداولات الأخيرة انحصرت ضمن نموذج وتد هابط قد يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع في حال تم اختراق مستوى 1695.00.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1695.00 أو كسر الدعم 1682.00، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف مستويات 1715.00 ثم 1740.00 مبدئياً، بينما يمثل كسر الدعم مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1655.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1670.00 والمقاومة 1710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي