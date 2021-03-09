شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى حاجز 109 ين لأول مرة في تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي بعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لتمرير مجلس النواب الأمريكية للحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 109.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.89، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 109.23، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.87.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.1%، جاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 3.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.6%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 2.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الرابع والتوقعات بنمو 3.0% ومقابل نمو 5.3% في الربع الثالث الماضي، بينما أظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو 1.2%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع كشف بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 9.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 9.5%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 36.7% مقابل 9.7% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتجديد برامج مساعدات البطالة بحلول 14 من آذار/مارس الجاري.

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالأمس لكون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.