شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1856 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1847، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1867، بينما حقق الأدنى له في أربعة أشهر عند 1.1836.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف في القطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2% خلال الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلي ما قيمته 17.9 مليار يورو مقابل 16.1 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات المنطقة ككل مع صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.3% خلال الربع الرابع ومقابل ارتفاع 1.0% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على انكماش 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 12.5% في القراءة السابقة للربع الثالث، كما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على انكماش 5.0% مقابل انكماش 4.3% في الربع الثالث.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

وبالأخص أن مجلس النواب يسيطر عليه الديمقراطيين، ومن المرتقب أنه عقب تمرير مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، أن يتم إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتجديد برامج مساعدات البطالة بحلول 14 من آذار/مارس الجاري.

ويذكر أن الرئيس بايدين نوه عقب تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بواقع 50 صوت مع كلهم من أعضاء حزبه الديمقراطيين و49 صوت ضد كلهم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي فقد الأغلبية في مجلس الشيوخ مؤخراً، لكونه عندما تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة وعد الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم، معرباً اليوم يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة إلى الأمام للوفاء بذلك الوعد.

ذوفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالأمس لكون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد الأمريكي من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.