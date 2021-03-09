شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين الأداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندي بالإضافة إلى مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وتسعير المستثمرين لارتفاع عوائد السندات مقابل التطلع لتمرير الكونجرس الأمريكي للحزمة التحفيز التي تقدر بنحو 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التصنيع والتي أوضحت تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 10.4% في الربع الثالث الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 17.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 7.0 في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.1%، جاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 3.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.6%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 2.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الرابع والتوقعات بنمو 3.0% ومقابل نمو 5.3% في الربع الثالث الماضي، بينما أظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو 1.2%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.6% مقابل 9.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 9.5%، وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 12 في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.61% ليربح 11.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,905.10، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 57.56 نقطة ويصل إلى المستوى 28,800.81.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليربح 2.12 نقطة ويصل إلى المستوى 5,082.14، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر 6.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,414.72.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.48% ليربح 423.02 نقطة ويصل إلى المستوى 28,963.85، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليخسر 15.90 نقطة ويصل إلى المستوى 2,980.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.10% ليربح 12.30 نقطة ويصل إلى المستوى 12,097.48، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.50% ليربح هو الأخر 33.53 نقطة ويصل إلى المستوى 6,773.10.