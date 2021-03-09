شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على زيادة رأسمال الخزف السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الخزف السعودي، زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقع "تداول" الإلكنروني، أن ذلك سيتم من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان الهيئة، فإن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 200 مليون ريال، من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم، بزيادة قدرها 20 مليون سهم.

وأكدت الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بنسبة 33.3% ما يعادل 200 مليون ريال، عن طريق منح أسهم، مشيرة إلى أن الهدف من رفع رأس مالها لكي يتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.