شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تفتتح أكبر مركز للتحكم بالعمليات الرقمية والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة اتصالات السعودية "إس تي سي" عن افتتاح أكبر مركز تشغيل متكامل في المنطقة للتحكم بالعمليات الرقمية على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة أن المركز يسع 2300 موظف، ويعتبر أساسيا للشركة في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، وفقاً لموقع قناة العربية.

والمركز مخصص لمراقبة أداء الشركة على مدار الساعة، وتم إنشاؤه وفقا لأحدث التكنولوجيا ويحتوي على جميع الإدارات المعنية بما يتعلق بأداء الشركة ومعاييرها.

وحرصت الشركة على أن يكون هذا المبنى البنية الأساسية لجميع المباني التي سيتم إنشاؤها من قبل الشركة بعد ذلك.

ويشغل المركز أكبر البوابات الدولية للاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تربو سعتها على 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية من خلال تقنية GeoMesh.