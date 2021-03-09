شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تفتتح أكبر مركز للتحكم بالعمليات الرقمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة اتصالات السعودية "إس تي سي" عن افتتاح أكبر مركز تشغيل متكامل في المنطقة للتحكم بالعمليات الرقمية على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة أن المركز يسع 2300 موظف، ويعتبر أساسيا للشركة في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، وفقاً لموقع قناة العربية.
والمركز مخصص لمراقبة أداء الشركة على مدار الساعة، وتم إنشاؤه وفقا لأحدث التكنولوجيا ويحتوي على جميع الإدارات المعنية بما يتعلق بأداء الشركة ومعاييرها.
وحرصت الشركة على أن يكون هذا المبنى البنية الأساسية لجميع المباني التي سيتم إنشاؤها من قبل الشركة بعد ذلك.
ويشغل المركز أكبر البوابات الدولية للاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تربو سعتها على 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية من خلال تقنية GeoMesh.
وكان هيثم الفرج، رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني،التابعة لشركة الاتصالات، قد صرح في نهاية يناير الماضي، بأن الشركة تهدف بشكل أساسي إلى خلق منصة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المجموعة تقدم خدمات متنوعة رقمية وستكون رؤيتها خلق منصة موثوقة وآمنة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول ابتكارية ونوعية ومتقدمة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
وأطلقت شركة اتصالات السعودية "إس تي سي"، في وقت سابق شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إذ يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة في التوسع في تقديم خدمات رقمية للسوق المحلية، ودعم البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة.
ومؤخرا، كشف ياسر السويلم نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني لدي شركة الاتصالات السعودية "STC"، أنه يتم رصد هجمة سيبرانية كل 39 ثانية بالعالم، بينما هناك 400 مليون تهديد سيبراني لعملاء "STC"بشكل شهري.
وأشار إلى أن هناك 36 محاولة اختراق كل ثانية تستهدف شبكات "STC"وعملائها والبنية التحتية، بينما على مستوى العالم هناك اختراق كل 39 ثانية.
ودشنت الشركة نهاية العام الماضي ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.