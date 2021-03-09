شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 2.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الرابع والتوقعات بنمو 3.0% ومقابل نمو 5.3% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي والتوقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو 1.2% في القراءة السنوية للربع الثالث.