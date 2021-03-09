شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 23.29.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,250.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,100.00 ومستوى المقاومة 9,500.00.