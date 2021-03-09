شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجوف الزراعية (6070) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.66% بما يعادل 3.60 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم السابقة تصريف تشبعه الشرائي بها.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 86.21 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.70 ومستوى المقاومة 90.00.