شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جازداكو (6090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.15% بما يعادل -0.26 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.12، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.30 ومستوى المقاومة 23.76.