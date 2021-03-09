شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت الشمالية (3004) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 0.02 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.72، ليستهدف مستوى المقاومة 13.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.72 ومستوى المقاومة 13.54.