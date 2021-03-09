شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الأنابيب السعودية (1320) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 38.40، وهو أعلى سعر وصل له السهم منذ شهر سبتمبر لعام 2014، ولكن ارتد منه السهم انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب المبكرة في آخر جلساته ليغلق على عدم تغيير، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب السهم ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.95، ليستهدف مستوى المقاومة 40.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 38.00.