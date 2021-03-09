الاقتصاد

الانابيب السعودية يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 09-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الأنابيب السعودية (1320) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 38.40، وهو أعلى سعر وصل له السهم منذ شهر سبتمبر لعام 2014، ولكن ارتد منه السهم انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب المبكرة في آخر جلساته ليغلق على عدم تغيير، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب السهم ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

 

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.95، ليستهدف مستوى المقاومة 40.30.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 38.00.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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