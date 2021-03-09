شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مسك (2370) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.47% ليخسر السهم نحو 68 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.60 ومستوى المقاومة 20.00.