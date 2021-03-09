شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يصعد متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أرامكو السعودية (2222) الصعود في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بتكوين تركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.10 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 36.40.