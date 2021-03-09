شكرا لقرائتكم خبر عن بوان في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بوان (1302) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.97% ليفقد السهم نحو 30 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 30.73، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.50 ومستوى المقاومة 33.20.