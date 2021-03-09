شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يصعد بعد اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط – تحليل صباحي – 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.21% ليضيف السهم إليه نحو 18 هللة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.36، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.46 ومستوى المقاومة 15.76.