شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعات خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 16.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 17 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 15.50 فلس كمستوى أول ثم 14.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.3 بينما مستوى المقاومة هو 16.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط