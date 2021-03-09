شكرا لقرائتكم خبر عن الراي (ALRAI) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 32.50 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 40 فلس، ليتحول بذلك الى الاتجاه الهابط على المدى القصير، مما نتوقع معه إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.2 بينما مستوى المقاومة هو 33.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط