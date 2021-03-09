شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 117 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، في ظل استمرار تحرك مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم الهام عند 114 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 116 بينما مستوى المقاومة هو 118 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط