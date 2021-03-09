شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أستهل السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 566 نقطة، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 590 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 560 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 568.0 بينما مستوى المقاومة هو 574.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد